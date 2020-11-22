شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أمنية خطاب لاعبة سموحة: هوايتي التصوير ومثلى الأعلى حنان ترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "أمنية خطاب" لاعبة كرة اليد فى نادى سموحة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

التصوير.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الباستا.

من نجمك المفضل؟

كريم عبد العزيز.

من مطربك المفضل؟

محمد حماقى.



أمنية خطاب

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

محامية.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا بتجاهل تماما.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

حنان ترك.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

أكيد الأفضل انه يكون رياضى.