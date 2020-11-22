شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الكاف لا يمانع حضور الجماهير بمباراة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لا يمانع حضور الجماهير للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وقال فضل لليوم السابع، "ننتظر خطاباً رسمياًَ من الكاف لإعلان موافقتهم على حضور الجماهير، وفقا للإجراءات الاحترازية، على أن يتم إرساله للجهات الأمنية لاتخاذ القرار النهائى، خاصة أن الوقت ضيق حتى موعد المباراة".

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.