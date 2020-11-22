بالأرقام.. أجانب الأهلى يتفوقون على الزمالك بـ6 أهداف قبل نهائى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن قمة المتعة الكروية عندما يلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى حدث غير مسبوق بنهائى دورى أبطال أفريقيا، خلال المباراة التى تقام يوم 27 نوفمبر الجارى على استاد القاهرة الدولى، ويسعى المارد الأحمر لإحكام قبضته على اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ 7 سنوات، حيث التتويج الأخير فى 2013، فى الوقت الذى يسعى فيه الزمالك للتتويج بدورى الأبطال لأول مرة منذ 18 عاماً حيث كان آخر لقب فى الدولاب الأبيض بتلك البطولة فى عام 2002.
ويضم الفريقان كوكبة من النجوم خاصة من المحترفين، ففى الأهلى يتواجد كل من جونيور أجاى، أليو بادجى، جيرالدو دا كوستا، على معلول، أليو ديانج، بينما يضم الزمالك كلا من، كابونجو كاسونجو، أشرف بن شرقى، فرجانى ساسى، محمد أوناجم.
وسجل أجانب الأهلى 28 هدفاً فيما سجل أجانب الزمالك 22 هدفاً.ـ أليو بادجى
شارك فى: 24 مباراة
سجل: 4 أهداف
صنع: 8 أهدافـ جونيور آجاى
شارك فى: 42 مباراة
سجل: 11 هدفاً
صنع: 7 أهدافـ جيرالدو دا كوستا
شارك فى: 22 مباراة
سجل: هدفين
صنع: هدف احدـ أليو ديانج
شارك فى: 40 مباراة
سجل: هدفين
صنع: 3 أهدافـ على معلول
شارك فى: 32 مباراة
سجل: 9 أهداف
صنع: 7 أهداف
فيما جاءت أرقام أجانب الزمالك كالتالى:ـ كاسونجو
شارك فى: 22 مباراة
سجل: 3 أهدافـ محمد أوناجم
شارك فى: 36 مباراة
سجل: 3 أهداف
صنع: 7 أهدافـ أشرف بن شرقى
شارك فى: 34 مباراة
سجل: 12 هدف
صنع: 8 أهدافـ فرجانى ساسى
شارك فى: 35 مباراة
سجل: 4 أهداف
صنع: 4 أهداف
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