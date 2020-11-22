شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أجانب الأهلى يتفوقون على الزمالك بـ6 أهداف قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن قمة المتعة الكروية عندما يلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى حدث غير مسبوق بنهائى دورى أبطال أفريقيا، خلال المباراة التى تقام يوم 27 نوفمبر الجارى على استاد القاهرة الدولى، ويسعى المارد الأحمر لإحكام قبضته على اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ 7 سنوات، حيث التتويج الأخير فى 2013، فى الوقت الذى يسعى فيه الزمالك للتتويج بدورى الأبطال لأول مرة منذ 18 عاماً حيث كان آخر لقب فى الدولاب الأبيض بتلك البطولة فى عام 2002.

ويضم الفريقان كوكبة من النجوم خاصة من المحترفين، ففى الأهلى يتواجد كل من جونيور أجاى، أليو بادجى، جيرالدو دا كوستا، على معلول، أليو ديانج، بينما يضم الزمالك كلا من، كابونجو كاسونجو، أشرف بن شرقى، فرجانى ساسى، محمد أوناجم.

وسجل أجانب الأهلى 28 هدفاً فيما سجل أجانب الزمالك 22 هدفاً.

ـ أليو بادجى

شارك فى: 24 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: 8 أهداف

ـ جونيور آجاى

شارك فى: 42 مباراة

سجل: 11 هدفاً

صنع: 7 أهداف

ـ جيرالدو دا كوستا

شارك فى: 22 مباراة

سجل: هدفين

صنع: هدف احد

ـ أليو ديانج

شارك فى: 40 مباراة

سجل: هدفين

صنع: 3 أهداف

ـ على معلول

شارك فى: 32 مباراة

سجل: 9 أهداف

صنع: 7 أهداف

فيما جاءت أرقام أجانب الزمالك كالتالى:

ـ كاسونجو

شارك فى: 22 مباراة

سجل: 3 أهداف

ـ محمد أوناجم

شارك فى: 36 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 7 أهداف

ـ أشرف بن شرقى

شارك فى: 34 مباراة

سجل: 12 هدف

صنع: 8 أهداف

ـ فرجانى ساسى

شارك فى: 35 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: 4 أهداف