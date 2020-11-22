شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يدعم شقيقه صالح فى أزمة كورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، على دعم ومساندة شقيقه صالح جمعة لاعب فريق الأهلى فى الأزمة التى يمر بها بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ويخضع على إثرها للعزل الصحى.

ونشر عبد الله جمعة عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام صورة لشقيقه وهو يجلس على السرير، وأرفق مع الصورة دعاء للاعب الأهلى، "اللهم اشفِ أخي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي أخي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته. اللهم اسكب في جسد أخي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين????.

أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة، لاعب الأهلي، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التى تقام مساء غد فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏ ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏