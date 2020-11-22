شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: تجانس الزمالك سيهزم جماعية الأهلى فى نهائى أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامى الشيشينى، المدرب العام السابق لنادى الزمالك والمدير الفنى حالياً لفريق أسوان، عن توقعاته لمباراة نهائى القرن التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال الشيشينى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بصراحة هى مباراة صعبة جداً، ولم تحدث من قبل فى تاريخ الفريقين، الزمالك فريق قوى جداً ويسير بخطى ثابته ومؤشرها عال، وحصدوا أكثر من بطولة سواء سوبر مصرى أو أفريقى، واللاعبون تحت الضغوط يتحملون الكثير، وكذلك الأهلى بطل دورى ووصل للنهائى، ولكن الزمالك أفضل لأن تشكيله ثابت والـ 11 لاعبا معروفون، لكن الأهلى لا يمكن تحديد 11 اسما وليس لديه تجانس الزمالك، والزمالك كفته أفضل، بينما الأهلى متذبذب، ما قد يخشاه الزمالك فقط هو قدرة الأهلى على اللعب تحت ضغط.

أضاف الشيشينى، صعب جداً أن ينتهى اللقاء بنتيجة كبيرة ولكن نتيجة قريبة جداً، لأن الفريقين كبار وصعب يكون هناك فارق كبير، ومباراة الدورى الماضية لا يمكن أن نعتبرها مؤشراً.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الأهلى لديه ميزة اللعب الجماعى لذلك لا يمكن أن نقول هناك لاعب بعينه سيكون مؤثراً، مثل قفشة أو حسين الشحات أو وليد سليمان، لكن الزمالك لديه لاعبون مؤثرون مثل أشرف بن شرقى يمكنه صناعة الفارق فى أى وقت، وكذلك زيزو ومصطفى محمد وفرجانى ساسى فى حالته، وأوباما، ولكن فى الأهلى لا يمكن مثلا أن نقول إن مروان محسن سيصنع الفارق، فالزمالك أثقل فى الثلث الهجومى.

وأكد الشيشينى أن الأهلى لديه أزمة فى الخط الدفاعى المتغير باستمرار بين أيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم، فلا يوجد تجانس.