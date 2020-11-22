"القرار الأربعاء".. كاف يكشف موقفه من حضور الجماهير لنهائي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف سامسون أداماو رئيس لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ان القرار النهائي بشأن حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي سيكون الأربعاء.

وقال أدامو في تصريحاته خلال ندوة صحفية حضرها الخليج 365 اليوم الأحد: "كان لدينا اجتماع اليوم مع السلطات وتمت مناقشة الأمر، وسوف نحصل على قرار نهائي بهذا الشأن يوم الأربعاء على أقصى تقدير."

وتابع: "بالطبع بالنسبة لنا إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر ووجود الأهلي والزمالك في هذا الحدث يجعلنا نتمنى أن يكون هناك حضور جماهيري، لكن الأمر مرتبط بموقف السلطات الأمنية والصحية، والعدد الذي يمكن السماح له بالدخول، وأيضًا إذا كانت الإجراءات سيتم احترامها بشكل آمن، وإلا لن يكون هناك جماهير، مع الأسف."

وأضاف: "نتمنى أن نلعب المباراة بحضور الجماهير لكن الأمر محل تقدير من جانب السلطات الصحية والأمنية في النهاية."

وكشف يلا كورة في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري أن كاف يدرس إمكانية إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور جماهيري.

ويلعب الزمالك والأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءًا.