للاطمئنان على حالته.. الأهلي يعلن خضوع وليد سليمان لمسحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الأهلي خضوع وليد سليمان، لاعب الفريق، لمسحة "كورونا" طبية جديدة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته.
وأضاف الأهلي، في بيان رسمي اليوم الأحد، أنه باستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور بشكل جيد داخل الفريق.
وأوضح: "لا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم الاحد عقب المران المسائي".
وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس السبت، في مقر النادي بالجزيرة، بعد العودة مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر.
وكان الأهلي واجه أبو قير للأسمدة أمس السبت على إستاد برج العرب وفاز (2-1) بثنائية وليد سليمان، ليتأهل الفريق لملاقاة الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وسبق للأهلي الإعلان عن إصابة كل من محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة ومحمد شريف بجانب أحمد ياسر ريان العائد من الإعارة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة مرتقبة أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2019/2020.
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