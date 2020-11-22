للاطمئنان على حالته.. الأهلي يعلن خضوع وليد سليمان لمسحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي خضوع وليد سليمان، لاعب الفريق، لمسحة "كورونا" طبية جديدة خلال الساعات المقبلة ‏للاطمئنان على حالته.‏

وأضاف الأهلي، في بيان رسمي اليوم الأحد، أنه باستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق.

وأوضح: "لا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم الاحد عقب ‏المران المسائي".‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس السبت، في مقر النادي بالجزيرة، بعد العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر.

وكان الأهلي واجه أبو قير للأسمدة أمس السبت على إستاد برج ‏العرب وفاز (2-1) بثنائية وليد سليمان، ليتأهل الفريق لملاقاة الاتحاد السكندري في نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وسبق للأهلي الإعلان عن إصابة كل من محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة ومحمد شريف بجانب أحمد ياسر ريان العائد من الإعارة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة مرتقبة أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2019/2020.