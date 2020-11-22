خاص.. مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول في اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم استقرارها على تعيين مازن مرزوق في منصب رئيس لجنة المسابقات، خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم باستقالته.

وقال المصدر، في تصريحاته لمصراوي إنه تم الاستقرار على تولي مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات، خاصةً أنه سبق له التواجد في هذا المنصب قبل عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات الأسبق.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة كان يتجه لتعيين عامر حسين الذي كان مرشحا مع مازن مرؤزوق لتولي رئاسة لجنة المسابقات، لكن ترشحه لانتخابات الجبلاية منع تعيينه في هذا المنصب.

وينتهي عمل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بنهاية شهر نوفمبر الجاري، وفي حال انتخاب مجلس إدارة جديد سيكون مكلفًا بتعيين رئيس لجنة المسابقات، وسيكون له مطلق الحرية سواء بالإبقاء على مازن مرزوق أو الاستعانة بفرد آخر.

وتقام قرعة الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز 2020/2021 غدًا الإثنين، في الوقت الذي ستنطلق فيه المسابقة يوم 9 ديسمبر المقبل كموعد مبدئي.