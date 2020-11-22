رسميًا.. برشلونة يعلن حجم إصابة روبيرتو وبيكيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي برشلونة اليوم الأحد، حجم الإصابة التي تعرض لها سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه ثنائي الفريق الكتالوني.

وشارك الثنائي في مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني وانتهت بتفوق روخيبلانكوس بهدف دون رد.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب برشلونة: "أظهرت الفحوصات التي أجريت على سيرجي روبرتو، معاناته من إصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن".

وأضاف البيان الرسمي: "الوقت التقريبي لغيابه سيكون شهرين".

وعن حجم إصابة بيكيه، أكد برشلونة أن المدافع الإسباني خضع هو الآخر لفحوصات طبية أكدت معاناته من التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي للركبة بجانب إصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمام للركبة اليمنى".

ولم يوضح البيان مدة الغياب المتوقعة للمدافع الإسباني، بينما أشارت التقارير إلى أن مدة غيابه قد تتراوح بين 4-6 أشهر.