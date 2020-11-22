5 رسائل لوزير الشباب والرياضة على هامش ندواته مع مؤسسة أونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-سلمى الموجي:

وجه الدكتور أشرق صبحي، وزير الشباب والرياضة عدة رسائل خلال ندوته مع مؤسسة أونا (الخليج 365- يلا كورة- كونسلتو- شيفت)، التي أقيمت في صباح اليوم الأحد في مقر المؤسسة.

وأطلق صبحي مبادرة "لا للتعصب -مصر أولاً"، وذلك قبل أيام من مباراة الأهلي والزماك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وقام أشرف صبحي بتوجيه 5 رسائل هامه:

"ندعم كل الكيانات...وأطمئن الجماهير المصرية"

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن دور الوزارة هو دعم الكيانات مثل الأهلي والزمالك، كما وجه رسالة اطمئنان إلى الجماهير المصرية قائلاً: "دورنا هو الحفاظ على الأهلي والزمالك وكل الكيانات، أطمئن الجماهير المصرية.. لن نهدم أي كيان".

"شجع وانتمي دون تجريح"

أرسل وزير الرياضة للجماهير المصرية قائلاً، "شجّع وانتمي لفريقك وتفاخر بإنجازاته واخرج انفعالاتك الكروية، لكن دون تجريح أو التطرق للطرف الآخر ومع ضرورة احترامه، يجب خلق صورة إيجابية للرياضة داخليا وخارجياً".

وأضاف: "الحملة لا تقتصر على الرياضة فقط بل كل شباب مصر، يجب مساندة دور الشباب المصري في كل المجالات والتصدي للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

"لا اتابع البرامج الرياضية"

أكمل أشرف صبحي، أنه يبتعد عن البرامج الرياضية وقال: "إنه يحرص على متابعة أفلام زمان دون متابعة أي شيء آخر من البرامج الرياضية، حتى لا يتعلق ذهني بأي معلومات وأتجنب التأثر والتحيز".

"مصر أولاً "

تابع صبحي حديثه: "يجب أن يكون شعارنا جميعا هو (مصر أولًا)، حدث رائع وتاريخي أن يقام نهائي دوري الأبطال في مصر بوجود الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، نريد استثمار الحدث الاستثنائي من أجل دعم المبادرة".

"نهائي القرن بدون جماهير"

وعن حضور الجماهير قال: "نجحنا في إقامة مباراة نهائي القرن على ملعب استاد القاهرة، لكن لن تقام بحضور جماهير بسبب اجراءات كورونا، وقد يكون دعولت محدودة".

ومن المفترض أن تمتد هذه المبادرة لمدة عام ولا يقتصر ارتباطها على نهائي إفريقيا الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي فقط، حيث تم اختيار ذلك التوقيت لإطلاق المبادرة لاستثمار ذلك الحدث التاريخي.

وأكد وزير الرياضة على إمكانية مصر في تنظيم أي بطولة في أي وقت، ولدينا القدرة على تنظيم الأولمبياد وكأس العالم، بسبب الطفرة التي حدثت في المنشآت الرياضية في الدولة بشكل عام وفي جميع الألعاب.