سموحة يوضح.. هل طلب الزمالك وبيراميدز التعاقد مع حسام حسن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن الأهلي طلب تأجيل مفاوضات ضم أحمد ياسر ريان خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية لضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.

وخلال تصرحيات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، قال عامر: "هناك مفاوضات مع الأهلي لضم أحمد ياسر ريان، لكن الأمر مؤجل لحين نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "نسعى للإبقاء على محمد عبد المنعم لموسم آخر، خاصة أن عقده كان لموسم ونصف، ولكن يحق للأهلي استعادته بعد نصف الموسم الاول، ونسعى للإبقاء عليه في الموسم الجديد".

وعن مفاوضات الزمالك لضم حسام حسن، قال رئيس سموحة: "ليس هناك مفاوضات مع الزمالك مطلقا لضم حسام حسن، وكذلك نادي بيراميدز، ما يثار كلام من خلال وكلاء".

وأكمل: "لم تصلنا عروضا رسمية لبيع اللاعب، لكن صاحب العرض الأعلي هو من سيحصل على خدماته".

وأتم تصريحاته قائلًا: "سموحة بالنسبة لي رقم 1، لكنني في الأصل أهلاوي، مباراة نهائي القرن سيحسمها الفريق الأفضل".