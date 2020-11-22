المقاصة يعلن لمصراوي توصله لاتفاق مع إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد بكري سليم نائب رئيس مصر المقاصة أن محمد عبدالسلام رئيس النادي توصل لاتفاق مع ايهاب جلال للعودة للقيادة الفنية للفريق.

واشار سليم في تصريحات خاصة لمصراوي الى أن ربما يكون الاعلان الرسمي عن تولي ايهاب جلال خلال ساعات وذلك بعد انهاء كافة الامورة البسيطة بينه وبين ادارة النادي.

وتابع أن ايهاب جلال ليس بغريب على مصر المقاصة مؤكدا انه يتفائل خير بوجوده مع الفريق هذا الموسم.

وأتم أن خلال ساعات سيتم الاعلان الرسمي عن كافة التفاصيل بعد الانتهاء منها.