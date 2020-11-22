وزير الرياضة لمصراوي: لن أتجاوز رغم الضغوط.. وأتابع أفلام إسماعيل يس

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يرد على أي تجاوز ضده، مشيرًا إلى أنه يبتعد عن البرامج الرياضية ويحرص على متابعة أفلام الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين في أوقات فراغه من أجل تجنب التحيز.

وقال صبحي، في ندوة يلا كورة: "في بعض الأحيان عندما أعود للمنزل أحرص على مشاهدة أفلام زمان دون متابعة أي شيء آخر من البرامج الرياضية، حتى لا يتعلق ذهني بأي معلومات وأتجنب التأثر والتحيز".

وأضاف: "أحب أفلام إسماعيل ياسين للغاية وأتابعها من وقت إلى آخر وأضحك كثيرا عليها".

وانتقل وزير الرياضة للحديث عن مبادرة "لا للتعصب.. ومصر أولا" قائلا: "نتحدث بلا تعصب بأننا لا نذكر أسماء أشخاص عندما نرد على الأسئلة الموجهة إلينا، لا نتوعد أحد بشكل نهائي وهذا لن يحدث على الإطلاق".

وأكمل: "تعرضت لضغوطات في قرار ما وقيلت ضدي بعض الأمور، لكنني لم أرد عليها ولن أرد، هذه طريقتي منذ أول يوم تم تكليفي خلاله بالعمل العام".

وأوضح: "لم أدخل أي شجار مع أي فرد عبر وسائل الإعلام، لأنه ليس من مقومات العمل ونجاحه أن نتفرغ لمثل هذه الأمور، لكن هناك جهات تعالج هذه الأمور وتتعامل بالقانون والمستندات".

وأتم قائلا: "لساني لن يخرج بأي تجاوز ضد أي فرد، حتى لو تم توجيه أي شيء ضدي كشخص وليس كوزير الرياضة، فاقد الشيء لا يعطيه، وكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، العمل منهجي ول نخدع أحدا، الباطن هو الظاهر".

اقرأ أيضًا..