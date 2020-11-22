ضم الرباعي غير المقيد.. قرار من موسيماني قبل انطلاق معسكر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي:

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، ضم الرباعي غير المقيد بالقائمة الإفريقية إلى معسكر الفريق الذي يستعد لخوض مباراة هامة ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة في "نهائي القرن".

وقرر موسيماني ضم كل من صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق وبدر بانون إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم الأحد؛ استعدادًا للقاء الجمعة.

وخضع الرباعي لمسحة طبية أثبتت سلبيتها تمهيدًا للتواجد في المعسكر المغلق.

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري.‏

جدير بالذكر أن فيروس كورونا ضرب صفوف الأهلي بعد إصابة الثلاثي، محمود عبد المنعم "كهربا"، صالح جمعة ومحمد شريف.