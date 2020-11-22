زي النهاردة.. الأهلي يهزم الزمالك رغم تقدم الأبيض في الشوط الأول

في مثل هذا اليوم منذ 46 عاما وبالتحديد يوم الجمعة 22 نوفمبر 1974 ،التقى فريقا الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز لكرة القدم، ضمن مباريات الدور الاول للمسابقة.

وتغلب الأهلي في المواجهة على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وكانت نتيجة الشوط الأول فوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المدافع غان سلطان في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني أحرز الأهلي هدفين متتاليين في الدقيقتبن 52 و75 لمصطفى عبده وعبد العزيز عبد الشافي " زيزو" في لقاء تراجع فيه مستوى الزمالك في الشوط الثاني بشكل غريب ولم يستطع الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول.