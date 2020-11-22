ربيع ياسين يحتوي أزمة ثنائي وادي دجلة

احتوى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، أزمة لاعبي وادي دجلة، كريم محمد وأحمد شريف، وقرر عودتهما لمعسكر شباب الفراعنة، مرة

أخرى بعدما سبق وأن استبعدهما لخروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني.وقرر ربيع ياسين، عودة ثنائي دجلة لصفوفشباب الفراعنة، مرة أخرى، على أن يعتذرا لجميع أفراد المنتخب، قبل انطلاق مران اليوم ، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.