ربيع ياسين يحتوي أزمة ثنائي وادي دجلة

احتوى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، أزمة لاعبي وادي دجلة، كريم محمد وأحمد شريف، وقرر عودتهما لمعسكر شباب الفراعنة، مرةأخرى بعدما سبق وأن استبعدهما لخروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني.
وقرر ربيع ياسين، عودة ثنائي دجلة لصفوف
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