تعرف على السيرة الذاتية لحسين السرجاني وطلعت الطوبشي المرشحان لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة

تقام يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة والتي ستكون لمدة عام واحد حتى نهاية دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 والتي تأجلت لعام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا .

ونتاول في سلسلة من المقالات السيرة الذاتية للمرشحين للانتخابات ، ونستعرض اليوم السيرة الذاتية للكابتن حسين حافظ السرجاني والكابتن طلعت الطوبشي المرشحان لعضوية مجلس إدارة الاتحاد

المصري للكرة الطائرة:

حسين حافظ السرجاني هو نجم نادي هليوليدو شركة مصر للطيران لمدة 17 عام حيث كان لاعبا للكرة الطائرة بنادي هليوليدو والمنتخب القومي للشباب وخاض رحلة احتراف قوية في دولة الإمارات العربية ، وعقب اعتزاله اللعب تولى السرجاني رئاسة جهاز الكرة الطائرة بنادي هليوليدو لاكثرم من 25

عاما .

وحصل على الدراسات المتقدمة والدولية المستوي الأول والثاني والدراسة الأولمبية الدولية .

أما طلعت الطوبشي ، فهو لاعب نادي بور سعيد الأسبق ومقررلجنة الكرة الشاطئية الأسبق بالاتحاد المصري للكرة الطائرة .

وحصل الطوبشي على دراسة اكاديمية اوليمبية اساسية و بكالوريوس الهندسة و دبلوم الدراسات العليا في نظم المعلومات ، وكان عضوا بمجلس إدارة المصالح الحكومية فرع بورسعيد ، و عضوا بمجلس إدارة منطقة بورسعيد للكرة الطائرة قبل أن يتولى رئاسة مجلس ادارة منطقة بورسعيد للكرة الطائرة .