ستاد طوكيو يستضيف ودية المنتخبين الأولمبي والياباني

حدد الاتحاد الياباني لكرة القدم ملعب طوكيو لاستضافة ودية منتخب اليابان الأولمبي مع المنتخب الأولمبي يوم 26 ديسمبر المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين لأولمبياد طوكيو العام المقبل.

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن المباراة مهمة للمنتخب ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد، موضحًا أن المباراة ستشهد تجربة الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها في

الأولمبياد للحد من انتشار فيروس كورونا

وتابع: أنه في حالة موفقة اتحاد الكرة وترك مساحة زمنية كافية ليخوض المنتخب اللقاء، ستكون فرصة مميزة واحتكاكًا مختلفًا للاعبين مع مدرسة كروية رائعة مثل منتخب اليابان الأولمبي.