حرص طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، المنتقل حديثًا من صفوف المقاولون العرب، على مؤازرة زملائه السابقين، بذئاب الجبل، قبل السفر إلى جيبوتي، في أولى مبارياتهم الأفريقية، أمام أرتا سولار، ضمن الجولة الـ٦٤ من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
قام طاهر محمد بزيارة مقر ناديه السابق،المقاولون العرب، وحرص على مقابلة زملائه بغرفة تغيير الملابس، من أجل دعمهم قبل السفر لجيبوتي المقرر له فجر الثلاثاء، لمواجهة أرتا سولار.
وخضع لاعبو المقاولون والجهازين الإداري والفني، لمسحة كورونا، اليوم الأحد، قبل السفر،
وحصلت بعثة المقاولون على جرعتين من تطعيم الملاريا، الجرعة الأولى كانت يوم الخميس، والثانية يوم السبت الماضي.
وستكون مباراة المقاولون أمام سولار يوم ٢٨ نوفمبر على أن تكون مباراة العودة بمصر أحد أيام ٤-٥-٦، من شهر ديسمبر المقبل، ويترأس محسن صلاح، رئيس المقاولون البعثة، المسافرة لجيبوتي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طاهر محمد يدعم لاعبي المقاولون العرب قبل السفر إلى جيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.