شاهد.. طاهر محمد يدعم لاعبي المقاولون العرب قبل السفر إلى جيبوتي

حرص طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، المنتقل حديثًا من صفوف المقاولون العرب، على مؤازرة زملائه السابقين، بذئاب الجبل، قبل السفر إلى جيبوتي، في أولى مبارياتهم الأفريقية، أمام أرتا سولار، ضمن الجولة الـ٦٤ من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

قام طاهر محمد بزيارة مقر ناديه السابق،

المقاولون العرب، وحرص على مقابلة زملائه بغرفة تغيير الملابس، من أجل دعمهم قبل السفر لجيبوتي المقرر له فجر الثلاثاء، لمواجهة أرتا سولار.

وخضع لاعبو المقاولون والجهازين الإداري والفني، لمسحة كورونا، اليوم الأحد، قبل السفر،

بـ٤٨ ساعة، وفق البروتوكول الطبي الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وحصلت بعثة المقاولون على جرعتين من تطعيم الملاريا، الجرعة الأولى كانت يوم الخميس، والثانية يوم السبت الماضي.

وستكون مباراة المقاولون أمام سولار يوم ٢٨ نوفمبر على أن تكون مباراة العودة بمصر أحد أيام ٤-٥-٦، من شهر ديسمبر المقبل، ويترأس محسن صلاح، رئيس المقاولون البعثة، المسافرة لجيبوتي.