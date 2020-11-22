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كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان أمام تورينو

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أعلن المدير الفني أنطونيو كونتي عن تشكيل إنتر ميلان الأساسي الذي سيخوض به مواجهة تورينو بعد قليل في إطار

منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم.

وجاء تشكيل النيراتزوري للمباراة كالآتي:

حارس المرمى: هاندانوفيتش        

خط الدفاع: باستوني - رانوكيا - دامبروزيو

خط الوسط: يونج - جاليارديني - فيدال - باريلا - حكيمي

خط الهجوم: سانشيز – لوكاكو

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