فونيسكا يعلن تشكيل روما أمام بارما

أعلن المدير الفني باولو فونيسكا عن تشكيل روما الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بارما بعد قليل على ملعب الأولمبيكو في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم . وجاء تشكيل ذئاب روما للمباراة كالآتي : حارس المرمى: ميرانتي خط الدفاع: مانشيني - كريستانتي - إيبانيز خط الوسط: سبينازولا - فيرتو - فيلار - كارسدورب خط الهجوم: مخيتريان - مايورال – بيدرو

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