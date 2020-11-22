وزير الرياضة: نهائي دوري أبطال أفريقيا من دون جمهور

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ستاد القاهرة الدولي سوف يحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الجماهير لن تحضر اللقاء.

قال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "نجحنا

مع اتحاد كرة القدم، ووزارة الداخلية وبموافقة الكاف، على نقل المباراة إلى ستاد القاهرة".

وأضاف: "تم تأجيل زراعة النجيل الشتوي إلى نهاية شهر نوفمبر، وأقوم بزيارة الملعب

من وقت لآخر، خصوصًا أننا نتابع تطوير الاستاد وكذلك ملاعب الصالات، قبل استضافة كأس العالم لليد".

وواصل: "نحاول إقامة مباراة خماسية بين قدامى الأهلي وقدامى الزمالك، خلال الأيام المقبلة ضمن المبادرة".

وأردف: "لم يتم طرح حضور الجماهير حتى الآن، والمباراة سوف يتم نقلها على التلفزيون الأرضي".