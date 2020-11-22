أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ستاد القاهرة الدولي سوف يحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الجماهير لن تحضر اللقاء.
قال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "نجحنامع اتحاد كرة القدم، ووزارة الداخلية وبموافقة الكاف، على نقل المباراة إلى ستاد القاهرة".
وأضاف: "تم تأجيل زراعة النجيل الشتوي إلى نهاية شهر نوفمبر، وأقوم بزيارة الملعب
وواصل: "نحاول إقامة مباراة خماسية بين قدامى الأهلي وقدامى الزمالك، خلال الأيام المقبلة ضمن المبادرة".
وأردف: "لم يتم طرح حضور الجماهير حتى الآن، والمباراة سوف يتم نقلها على التلفزيون الأرضي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: نهائي دوري أبطال أفريقيا من دون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.