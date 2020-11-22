شاهد.. منتخب الشباب يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى تونس

خضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة والجهاز الفني والإداري والطبي، ظهر اليوم، للمسحة الطبية الأولى للاطمئنان على سلامة الجميع، وذلك استعدادًا لاستئناف معسكر الفريق اليوم قبل السفر إلى تونس لخوض تصفيات أمم أفريقيا بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر المقبل.

من المقرر أن يتدرب شباب الفراعنة على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة عقب انتهاء المسحة، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب أمس.

من جهة أخرى أكد عادل محفوظ، المدير الإداري لمنتخب الشباب، مد المقبل.من المقرر أن يتدرب شباب الفراعنة على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة عقب انتهاء المسحة، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب أمس.من جهة أخرى أكد عادل محفوظ، المدير الإداري لمنتخب الشباب، مدفترة القيد لبطولة شمال أفريقيا لمدة عشرة أيام، لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، وذلك لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين في حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة، وأضاف محفوظ أن قرعة تصفيات أمم أفريقيا ستقام نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق "الزووم" لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكاس أمم أفريقيا بموريتانيا.

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