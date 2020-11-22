الاتحاد الجزائري يرفض تغيير نظام المنافسة في بطولة الدوري

رفض الاتحاد الجزائري لكرة القدم، طلبًا من عدة أندية، بتغيير نظام المنافسة في بطولة الدوري، حيث رفض مقترحًا بتحويل البطولة من النظام الحالي من 38 جولة إلى بطولة بنظام ذهاب فقط ليتقلص عدد الجولات إلى 19، وهو القرار الذي سيورط عديد الأندية بسبب معاناتها المادية وعدم قدرتها على مجابهة مخلفات جائحة كورونا، فضلا عن ضغط المباريات.

وعقد أعضاء الاتحاد الجزائري اجتماعا، من أجل دراسة المقترح المقدم من عدة فرق محلية بتغيير نظام المنافسة، وتم رفض المقترح بإقامة مباريات البطولة من جولة واحدة فقط، حيث تمسك بالنظام الحالي، وإقامة البطولة بصيغتها الكاملة أي 38 جولة بنظام الذهاب والإياب.

وتمسك الاتحاد الجزائري باحترام قراراته السابقة، وعلى رأسها قرار تغيير نظام المنافسة المعتمد خلال الجمعية العمومية الماضية، وبإجماع كل الأندية، ما جعله يرفض مقترح التغيير بحجة عدم القدرة على الالتزام برزنامة البطولة في ظل مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات القارية.

كما تمسك الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتاريخ انطلاق البطولة المقرر يوم 28 نوفمبر المقبل، وسيتم تأجيل مباراتين من الجولة الأولى بسبب مشاركة فريقي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعيش الأندية الجزائرية في وضع مالي حرج، بسبب أزمة جائحة كورونا، في وقت صادق فيه اتحاد الكرة الجزائري على تغيير نظام المنافسة وبموافقة كل الأندية، قبل أشهر، بالتحوّل إلى دوري محترفين من 20 ناديا.

وصرح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأنه فوجئ بطلب بعض الأندية تغيير نظام المنافسة، وهي التي كانت وافقت في فترة سابقة على النظام الحالي، مشيرًا إلى أن طلبات التغيير اقتصرت على خمسة أندية فقط، في وقت رفضت عديد الأندية الأخرى السير على هذا النهج.

وتشتكي الأندية الجزائرية من أزمة مالية كبيرة ما عدا تلك التي تتلقى الدعم من شركات وطنية، في صورة مولودية الجزائر واتحاد الجزائر وشباب قسنطينة وشباب بلوزداد، ولا تملك بعض الأندية القدرة حتى على الالتزام بالبروتوكول الصحي الصارم للمشاركة في المباريات المحلية ببطولة الدوري الجزائري 2020-2021.

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