خوفًا من كورونا.. الاهلي يدخل معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا

أعلن مدير الكرة بالنادي الاهلي “سيد عبد الحفيظ” دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

وجاء القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم.

وأجرى الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت أمس في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، وانتهت بفوز الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الاهلي كان قد أعلن إصابة ثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بفيروس “كورونا“.

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