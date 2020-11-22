الوداد يبحث فسخ عقد ثنائي أجنبي قبل قيد اللافي وموسوفا

كشفت مصادر مغربية، أن رئيس نادي الوداد “سعيد الناصيري” يبحث عن حلول سريعة، لحسم قائمة اللاعبين الأجانب، حيث يدرس فسخ عقود بعض اللاعبين الأجانب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويمتلك نادي الوداد 6 لاعبين أجانب في الوقت الحالي، بعدما قام بضم الليبي مؤيد اللافي، والتنزاني سايمون موسوفا.

وعقد سعيد الناصيري اجتماعًا مساء الثلاثاء الماضي بعدد من اللاعبين، أبرزهم الإيفواري جونيور غباغبو، والكونغولي كازادي كاسينجو، وأبلغهما بشكل رسمي، أنهما خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة التونسي فوزي البنزرتي.

وقالت المصادر، أن الناصيري اجتمع بكل من غباغبو وكازادي من أجل البحث عن حلول ودية لإنهاء التعاقد بالتراضي.

وأوضحت بأن الثنائي، اشترطا تواجد وكيل أعمالهما، قبل مناقشة موضوع رحيلهما عن صفوف الوداد.

وأصبح الوداد ملزما بإيجاد حل مُرضٍ مع كازادي وغباغبو، حتى يتسنى له تسجيل الليبي مؤيد اللافي والتنزاني سايمون موسوفا، خاصة وأن قانون الجامعة الملكية المعمول به محليا، يفرض قيد 4 أجانب فقط في القائمة النهائية لفرق الدوري المغربي.

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