مدرب بايرن ميونخ يتهرب من مهمة تدريب منتخب المانيا

صرح هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بأنه ” لا يهدر أفكارًا” بشأن شغل وظيفة المدير الفني للمنتخب الألماني.

وفي مقابلة مع صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال فليك55/ عامًا :\” أنا مرتبط هنا بعقد، ولدي فريق رائع وأعمل لصالح ناد رائع، وهناك الكثير من الأمور الملائمة في الوقت الراهن”.

يشار إلى أن اسم فليك طُرِح مرارًا ليخلف يواخيم لوف في قيادة المنتخب الألماني في ظل الأزمة التي يشهدها جراء الهزيمة التاريخية أمام المنتخب الإسباني بستة أهداف نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، لا سيما وأن فليك كان مساعدًا للوف في مونديال 2014 الذي فازت به ألمانيا.

وفي إشارة إلى هذه الهزيمة التي مني بها المنتخب يوم الثلاثاء الماضي، قال فليك إن ” يوجي قدم للمنتخب عملًا ممتازًا ودائمًا ما كان يراعي إحتياجات الأندية، ومن المنطقي أن يتم توجيه النقد بعد النتيجة، لكنه لا يغير شيئًا في تقديري في أن المنتخب سيلعب دورًا جيدًا في بطولة أوروبا في العام المقبل إذا أخذ الاستعداد المناسب، والسؤال عني (كخليفة للوف) ليس مطروحًا بالنسبة لي”.

وأبدى فليك تفهمه لتمسك لوف بالتخلي عن ضم توماس مولر وجيروم بواتينج (وكلاهما من بايرن) وماتس هوملز (من بوروسيا دورتموند) إلى المنتخب، وقال إن ” يوجي قرر هذا وأنا أتفهم تماما تمسكه بقراره، وهذا أمر مشروع، والأمر يتعلق هنا بتطوير أداء اللاعبين الشباب، وثمة مواهب عظيمة قادمة، وهذا الطريق لا بأس به، وأنا مسرور للغاية بأن جيروم بواتينج وتوماس يقدمان أفضل أداء لبايرن”.

كانت نتائج استطلاع أجراه معهد (فورسا) لقياس الرأي لصالح محطة (آر تي إل) ومحطة (إن تي في)، يوم الأربعاء الماضي أظهرت أن 66% من محبي كرة القدم في ألمانيا يؤيدون استقالة لوف، فيما وصلت هذه النسبة إلى قرابة 50% بين المواطنين الألمان.

وأعرب 62% من مؤيدي الاستقالة، عن رغبتهم في تولي الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، منصب المدير الفني لمنتخب بلاده خلفًا للوف، فيما أعرب 19% عن رغبتهم في تولي هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أو توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي،المنصب.