سوق الانتقالات| الترجي التونسي يضم مهاجم جديد من الدوري السويسري

أعلن بطل الدوري التونسي نادي الترجي الرياضي تعاقده رسميا مع المهاجم “نسيم بن خليفة” لمدة موسمين قادماً من نادي “جراشوبرز زوريخ” المنتمي للدرجة الثانية للبطولة السويسرية وذلك في عملية إنتقال حرّ.

ويبلغ نسيم بن خليفة من العمر 28 سنة (مولود في يناير 1992) ويحمل الجنسيتين السويسرية والتونسية ويشغل مركز مهاجم صريح كمركز أساسي كما سبق أن لعب عديد المباريات خلف المهاجم.

ولعب نسيم خلال الموسم المنقضي 33 مبارة مُحرزا 14 هدفا مع مساهمته في أهداف أخرى من خلال 6 تمريرات حاسمة مع فريقه السويسري.

ولعب نسيم بن خليفة مع عديد الفرق خلال مسيرته في أوروبا ضمن دوريات ألمانيا وبلجيكا وتركيا إلى جانب الدوري السويسري.

ومرّ بن خليفة دولياً عبر كل منتخبات الشبان في سويسرا من منتخب دون 15 سنة إلى غاية منتخب دون 21 سنة وصولا إلى المنتخب الأول الذي شارك معه في 4 مباريات.

..