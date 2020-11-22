ديربي الرياض| رقم سلبي للمهاجمين السعوديين قبل مباراة الهلال والنصر!

تنتظر جماهير ناديي الهلال والنصر المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويدخل الهلال مباراة النصر وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد الهزيمة في 3 مواجهات والفوز مرة واحدة فقط.

وبالنظر إلى الأرقام والإحصائيات قبل الديربي، نجد أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهدت مباراة الهلال والنصر رقمًا سلبيًّا للمهاجمين السعوديين، حيث لم ينجح أي مهاجم سعودي في هز شباك خصمه منذ موسم 2017.

وكان مهاجم النصر السابق، محمد السهلاوي، آخر مهاجم سعودي سجل في الديربي، فيما كان مهاجم الهلال السابق ياسر القحطاني هو آخر مهاجم سعودي هلالي يسجل في مرمى العالمي منذ 6 أعوام.

وخلال المباريات الماضية سيطر الثنائي بافتيمبي جوميز وعبد الرزاق حمد الله على أهداف مباريات الهلال والنصر، حيث سجل كل منهما 4 أهداف في 4 لقاءات منذ موسم 2018.

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