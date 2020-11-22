رئيس سموحة يكشف تفاصيل مفاوضاته لضم ثنائي الاهلي.. وحقيقة انتقال حسام حسن إلى الزمالك

كشف رئيس نادي سموحة “محمد فرج عامر“، تفاصيل مفاوضاته لضم ثنائي الاهلي أحمد ياسر ريان ومحمد عبد المنعم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: “دخلنا في مفاوضات مع الاهلي لضم أحمد ياسر ريان، لكن الأمر مؤجل لحين نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف: “نسعى للإبقاء على محمد عبدالمنعم لموسم آخر، خاصة أن عقده كان لموسم ونصف، ولكن يحق للأهلي استعادته بعد نصف الموسم الاول، ونسعى للإبقاء عليه في الموسم الجديد”.

وواصل: “لا يوجد مفاوضات مع الزمالك مطلقا لضم حسام حسن مهاجم سموحة، وكذلك نادي بيراميدز نفس الأمر، جميع المفاوضات من خلال وكلاء أو وسطاء”.

وأكمل: “لم يصلنا عروض رسمية لضم حسام، ولكن صاحب العرض الأعلي هو من سيحصل على خدماته، وحتى الآن لم يصلنا عرض رسمي لضمه”.

وتابع تصريحاته: “أتمنى أن تستمر مبادرة نبذ التعصب بصفة مستمرة، أتمنى عودة الكرة لسابق عهدها، كان جمهور الاهلي والزمالك يجلسان سويا في المدرجات، واللاعبين أصدقاء أيضا في منتخب مصر، وأتمنى أن تكون هناك روح عالية بين جميع الفرق في الموسم القادم”.

وأكد: “سموحة أولًا وعاشرًا، لكن أنا في الأصل أهلاوي، ولكن ليس معني تشجيع الأهلي أنه سيفوز، لكن الفريق الذي سيلعب بشكل جماعي هو من سيفوز في تلك المباراة”.

واضاف: “قمت ببيع لاعبين للزمالك أكثر من الأهلي، لكن في النهاية مصلحة سموحة تحكمني، وأبرزهم طارق حامد وأبوجبل وسيعود أحمد أبوالفتوح بعدما تألق وأصبح لاعبا أساسيا في منتخب مصر”.

وحول صفقات سموحة، قال:” تعاقدنا مع أطهر الطاهر، وعبدالكبير الوادي، ورفيق كابو، ومحمود البدري، والحارس محمد أشرف، ونسعى لتلبية احتياجات الجهاز الفني، والأماكن التي تحتاج إلى التدعيم”.

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