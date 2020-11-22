شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة لاس بالماس للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودعت ميار شريف بطولة لاس بالماس جران دي كناريا للتنس بعد خسارتها أمام الاستونية كايا كانيبي، المصنفة 101 عالميًا. وجاءت نتيجة المباراة 2-0 لصالح الاستونية، بواقع (6-3)،(2-6) وبرغم خسارة نجمة التنس المصرية للبطولة إلا أنها ستحسن من تصنيفها العالمي لتقفز إلى التصنيف الـ128 عالميًا بدلًا من الـ132، ويعد هذا المركز هو الأعلى في تاريخ لاعبات مصر للتنس ولم تصل إليه أي لاعبة من قبل. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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