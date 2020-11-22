شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سلامة.. قصّة بطل سيناوي حصد ميداليتين ذهبيتين في السباحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد يوسف جلال سلامة، ابن مدينة طور سيناء، ميداليتين ذهبيتين، في بطولة الجمهورية للسباحة، للاعبي الشلل الدماغي.

هنّأ محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء البطل يوسف، مشيرًا إلى أن البطل يوسف حصل على ميداليتين ذهبيتين في سباحة 50 متر حرة و50 متر صدر نتيجة لتدريبه المتواصل وإرادته القوية وتشجيع أسرته له.

وأكد فتحي أن الإعاقة هي إعاقة فكر وليست إعاقة جسد، وهناك نماذج كثيرة تحدت الإعاقة وقهرتها وجعلت منها إرادة وعزيمة قوية، لا يوجد شيء اسمه مستحيل ما دام الإنسان لديه إرادة وعزيمة من الممكن أن يحقق كل ما يتمناه.

ومن جانبه، قال البطل السباح يوسف جلال سلامة، إنه يهدى فوزه بالميدالتين للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ولأسرته، مشيرًا أمام الإصرار والتحدي والإرادة، لايوجد مستحيل، مؤكدًا أن دعم أسرته ووالده، ومحافظ جنوب سيناء ومديرية الشباب والرياضة.