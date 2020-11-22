فرج عامر: نفاوض مهاجم الأهلي.. وأتمنى فوز الأحمر ببطولة أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر رئيس سموحة، رغبة ناديه في الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: «نتفاوض مع الأهلي لضم أحمد ياسر ريان، ولكن الأحمر طلب تأجيل المفاوضات لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا». وأضاف: «نرغب أيضا في بقاء محمد عبدالمنعم مع الفريق خلال الموسم الجديد، فهناك بند يسمح للأهلي بعودته». وواصل: «سموحة تعاقد مع أكثر من صفقة مميزة مثل رفيق كابو وعبدالكبير الوادي وأطهر الطاهر ومحمد أشرف ومحمود البدري». واختتم «أتمنى فوز الأهلي على الزمالك في دوري الأبطال حيث أشجع الأحمر في الأساس، ورغم ذلك تعاونت مع الأبيض بمنحه أهم الصفقات في السنوات الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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