شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت: يوفنتوس مع «بيرلو» يلعب كرة قدم أكثر حداثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، بطريق لعب الفريق تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو.

وقال دي ليخت، في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «الإصابة؟ كانت شهورا صعبة، لقد عملت بجد من أجل العودة واللعب مرة أخرى، وأنا سعيد للغاية من أجل الفريق بأكمله».

وأضاف «كانت فترة صعبة ولكن المعاناة يمكن أن تكون إيجابية في بعض الأحيان. لعبت بعض المباريات بكتف مخلوع، لكنني سعيد بفوزنا بالدوري في الموسم الماضي».

وتابع دي ليخت «لدينا عقلية مختلفة.. في العام الماضي أردنا أن نلعب على أعلى مستوى، لكننا مع بيرلو نلعب كرة قدم أكثر حداثة، حيث إننا ندافع بطريقة واحد ضد واحد ونترك مساحة كبيرة خلفنا. أنا أحب هذا الأسلوب، وكنا نفعل الشيء نفسه في أياكس».

وواصل «لدينا مجال للتحسن، نقدم الآن 70% من إمكاناتنا، وقريبًا سنصل إلى 100% هناك العديد من الفرق القوية هذا الموسم، والدوري أصعب وهذا أكثر تحفيزًا».

وأتم دي ليخت «لدينا العديد من المنافسين هذا الموسم: ميلان وإنتر ولاتسيو وأتالانتا ونابولي. إنها بطولة صعبة، لكننا نركز فقط على أنفسنا، ولدينا فريق تنافسي للغاية من أجل الفوز باللقب».