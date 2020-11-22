شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف لاعب الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن محمد شريف، لاعب النادي الأهلي لكرة القدم، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».
وتواجد شريف في معسكر المنتخب الوطني الفترة الماضية، كما سجل أول أهدافه الدولية في مباراة مصر وتوجو بالجولة الرابعة، ضمن تصفيات الأمم الإفريقية.
فيما يستعد الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك في نهائي أبطال إفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الحالي.
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