اتحاد حورة يتوج بطلاً للمسابقة الثقافية الرابعة لأندية وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

توج الفريق الثقافي بنادي الاتحاد الرياضي بحورة بطلاً للمسابقة المسابقة الثقافية الرابعة لأندية وادي حضرموت التي نظمتها اللجنة الثقافية الاجتماعية لأندية وادي حضرموت تحت إشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء بمشاركة 21 ناديا.



وحصل نادي الاتحاد الرياضي على 45 نقطة فيما حل الفريق الثقافي بنادي التعاون بالعقاد وصيفاً بعد حصوله على المركز الثاني برصيد 42,5 نقطة .

وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي، الى أهمية مثل هذه المسابقات الثقافية بين شباب الأندية..مشيداً بجهود مكتب وزارة الشباب والرياضة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء لاشرافه على هذه المسابقات واهتمامها بتنشيط الجانب الثقافي الى جانب الألعاب الأخرى.

بدوره أثنى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء رياض الجهوري ،بجهود اللجنة الثقافية التي بذلت جهودا لإنجاح الفعاليات الثقافية.