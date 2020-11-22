شكرا لقرائتكم سامى الشيشينى: اسم الأهلى بيخوف أكثر من الزمالك والفرق بتطمع فى الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامى الشيشينى، المدرب العام السابق لنادى الزمالك، والمدير الفنى حالياً لفريق أسوان، عن توقعاته لمباراة نهائى القرن التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال الشيشينى فى تصريحات لـ "الخليج 365": بصراحة هى مباراة صعبة جداً، ولم تحدث من قبل فى تاريخ الفريقين ، الزمالك فريق قوى جداً ويسير بخطى ثابته ومؤشرها عالى وحصدوا أكثر من بطولة سواء سوبر مصرى أو أفريقى، واللاعبين تحت الضغوط يتحملون الكثير، وكذلك الأهلى بطل دورى ووصل للنهائى، ولكن الزمالك أفضل لأن تشكيله ثابت والـ 11 لاعب معروفين، لكن الأهلى لا يمكن تحديد 11 إسم وليس لديه تجانس الزمالك، والزمالك كفته أفضل، بينما الأهلى متذبذب، ما قد يخشاه الزمالك فقط هو قدرة الأهلى على اللعب تحت ضغط.

واصل: صعب جداً أن ينتهى اللقاء بنتيجة كبيرة ولكن نتيجة قريبة جداً، لأن الفريقين كبار وصعب يون هناك فارق كبير، ومباراة الدورى الماضية لا يمكن أن نعتبرها مؤشر.

استكمل: الأهلى لديه ميزة اللعب الجماعى ولذلك لا يمكن أن نقول أن هناك لاعب بعينه سيكون مؤثر مثل قفشة أو حسين الشحات أو وليد سليمان، لكن الزمالك لديه لاعبين مؤثرين مثل أشرف بن شرقى يمكنه صناعة الفارق فى أى وقت وكذلك زيزو ومصطفى محمد وفرجانى ساسى فى حالته، وأوباما، ولكن فى الأهلى لا يمكن مثلا أن نقول بأن مروان محسن سيصنع الفارق، فالزمالك أثقل فى الثلث الهجومى.

الأهلى لديه أزمة فى الخط الدفاعى المتغير باستمرار بين أيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم، فلا يوجد تجانس.