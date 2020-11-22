شكرا لقرائتكم موسيماني يضم الرباعي غير المقيد إفريقيًا لمعسكر الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضم رباعي الفريق غير المقيد بالقائمة الإفريقية وهم؛ «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وقام الرباعي بإجراء مسحة طبية مع الفريق أمس جاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم سيتواجد اللاعبون في تدريبات الفريق بمعسكره المغلق استعدادًا للنهائي الإفريقي. ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري.‏

ومن ناحية اخرى يجرى محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة غدا الاثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية أمس الأحد ــ بشكل منفرد ـ أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق. وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة. جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.