موسيماني يضم الرباعي غير المقيد إفريقيًا لمعسكر الاهلي

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضم رباعي الفريق غير المقيد بالقائمة الإفريقية وهم؛ «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.
وقام الرباعي بإجراء مسحة طبية مع الفريق أمس جاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم سيتواجد اللاعبون في تدريبات الفريق بمعسكره المغلق استعدادًا للنهائي الإفريقي. ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري.
ومن ناحية اخرى يجرى محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة غدا الاثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية أمس الأحد ــ بشكل منفرد ـ أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق. وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة. جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.
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