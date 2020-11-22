شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة الزملكاوى يدعم شقيقه صالح الأهلاوى في أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك على دعم ومساندة شقيقه صالح جمعة لاعب فريق الأهلى ، في الأزمة التي يمر بها ، بعد إصابته بفيروس كورونا ، التي تعرض لها خلال الساعات الماضية ، ويخضع على أثرها للعزل الصحى .



صالح جمعة

ونشر عبد الله جمعة عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام صورة لشقيقه وهو يحجلس على السرير ، وأرفق مع الصورة دعاء للاعب الاهلى " اللهم اشفِ أخي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي أخي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته. اللهم اسكب في جسد أخي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين????.

أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة، لاعب الأهلي، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التى تقام مساء غد فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏ ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏