شكرا لقرائتكم هداف دورى أبطال أفريقيا.. مصطفى محمد على موعد مع التاريخ فى نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك، على موعد مع إنجاز تاريخى فى مسيرته الكروية، وذلك عندما يلتقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى حدث غير مسبوق بنهائى دورى أبطال أفريقيا، خلال المباراة التى تقام يوم 27 نوفمبر الجارى على استاد القاهرة الدولى، حيث يسعى الفريق الأحمر لإحكام قبضته على اللقب الغائب عن دولاب البطولات منذ 7 سنوات حيث التتويج الأخير فى 2013، فى الوقت الذى يسعى فيه الزمالك للتتويج بدورى الأبطال لأول مرة منذ 18 عاماً حيث كان أخر لقب فى الدولاب الأبيض بتلك البطولة فى عام 2002.

مصطفى محمد صاحب الـ 22 عاماً، يطارد إنجازاً كبيراً فى مسيرته ، حيث يبحث المهاجم الشاب عن خطف لقب هداف دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية، حيث يعتلى صدارة الهدافين كريم عريبى لاعب النجم الساحلى بـ 10 أهداف، فيما يحتل مصطفى محمد المركز الثانى برصيد 8 أهداف، ويحتاج مصطفى محمد إلى إحراز 3 أهداف فى النهائى أمام الأهلى للإنفراد بصدارة الهدافين.

ـ شارك مصطفى محمد فى 43 مباراة

ـ سجل 8 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا

ـ و11 هدفاً فى الدورى المصرى

ـ صنع 3 أهداف لزملائه

ـ يحتاج إلى إحراز 3 أهداف فى الأهلى

ـ للوصول إلى 11 هدف واعتلاء صدارة الهدافين فى أفريقيا