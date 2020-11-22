شكرا لقرائتكم مسحة طبية جديدة لكهربا لتحديد موقفه من مواجهة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة غدا الاثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية أمس الأحد ــ بشكل منفرد ـ أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق. وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة. جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.
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