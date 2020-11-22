شكرا لقرائتكم سيف زاهر يطالب المصريين بمشاهدة نهائى القرن على "تايم سبورت الارضية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الاعلامى سيف زاهر جموع المصريين بمشاهدة نهائى القرن بين الاهلى والزمالك على قناة اون تايم سبورت الارضية لتشجيع المنتج الوطنى ، وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" قناة أون تايم سبورت الأرضية سوف تنقل على الهواء مباشرة نهائى القرن الافريقى وستقدم تغطية كبيرة للحدث الكبير لذا لابد أن يسارع المصريين بتشجيع المنتج الوطنى ودعم قناة بلادهم ومشاهدة النهائى عليها".

وتابع سيف زاهر :" ستكون هناك خطة تغطية مميزة للنهائى الافريقى سواء على البث الارضى أو البث الفضائى لتقديم خدمة إعلامية تضاهى تلك التى قدمناها فى تغطية كأس الامم الأفريقية 2019 التى أقيمت بالقاهرة ونالت إشادة الجميع".

وفى وقت سابق ، أكد محمد إبراهيم، مشرف البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى، التراجع عن تعيين محمد نصر مخرجاً لنهائى القرن بين الأهلى والزمالك الجمعة المقبل، وقال محمد إبراهيم فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تم طرح اسم المخرج محمد نصر لإخراج مباراة نهائى القرن بين الأهلى والزمالك، ولكن بعد حالة الغضب العارمة بين جماهير الزمالك عبر السوشيال ميديا تم التراجع عن هذا الطرح".

وأضاف محمد ابراهيم، "محمد نصر لم يتم تعيينه مخرجاً للمباراة، كان مجرد اسم مطروح بين عدة خيارات للمباراة التى تحظى بتغطية واستعدادات ضخمة فى التليفزيون المصرى بما يليق بالنهائى القارى، وتماشياً مع مبادرة لا للتعصب ومنعاً لزيادة الاحتقان بين جمهور الناديين، قررنا طرح عدة أسماء أخرى لإخراج المباراة غير معروفة الانتماء سنختار من بينها".

وتابع شرف البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى، "لن نسمح بأى فرصة لتعكير الأجواء بين جمهور القطبين، وستتم تغطية المباراة بأكثر من 15 كاميرا وستكون هناك خطة للتغطية تشمل تواجد أكثر من مخرج لنقل المباراة والمؤتمر الصحفى ووصول الفريقين وغيرها من كواليس القمة الافريقية "

وعن تقنية الفار قال محمد إبراهيم، "مخرج المباراة ليس مسئولا عن لقطات تقنية الفار، سيارة الفار بتاخد أوت كل الكاميرات والمخرج ليه له أى تأثير ولا يتحكم فى شوطات الفار إطلاقاً".

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا