شكرا لقرائتكم خوفا من كورونا..إلغاء ودية منتخب السلة مع سلة الأهلى غداُ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب السلة بقيادة أحمد مرعى إلغاء المباراة الودية التي كان مقرر ان تجمع المنتخب مع فريق سلة الاهلى ، والتي كان مقرر إقامتها غدا الأثنين في إطار الاستعداد لتصفيات البطولة الأفريقية التي تقام في الفترة من 27 الى 29 نوفمبر الجارى ، بعد ظهور إصابات في سلة الأهلى .

وجاء إلغاء الودية ، حرصا على سلامة لاعبى المنتخب ، و لحمايتهم من الفيروس، خاصة وان الثنائى إبراهيم الجمال ، و سيف سمير تعرضا للإصابة بالكورونا، و حالة خوض المباراة ، قد يكونا قد خالطا باقى لاعبى الاهلى وهو ما يخلق احتمالية لنقل الفيروس للاعبى المنتخب .

أصيب الثنائى إبراهيم الجمال وسيف سمير، لاعبى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، بفيروس كورونا، ويخضع اللاعبان للعزل الصحى، بعد تأكد إيجابية المسحة التى أجراها كل منهما خلال الساعات الماضية. وظهرت الأعراض على كل لاعب، وخضع للكشف الطبى، وكذلك المسحة الخاصة بفيروس كورونا والتى جاءت إيجابية.

ويٌعد إبراهيم الجمال زوج ابنة رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى والذى تعرض للإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية، عدما أجرى فحوصات أثبتت إيجابية العينة، حتى تم عزله لتلقى بروتوكول الفيروس منعا لتفشى الفيروس.