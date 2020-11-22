شكرا لقرائتكم محمد ابو العلا ينتقد حكم مباراة الزمالك ونادى مصر بسبب زيادة الوقت الضائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد محمد ابو العلا المدرب العام لنادى مصر حكم مباراة فريقه أمام الزمالك فى كأس مصر بشأن الوقت المحتسب بدل الضائع ، وقال ابو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مبروك للزمالك على التأهل لقبل نهائى بطولة الكأس ، ولكننا قدمنا مباراة كبيرة ، وصعبنا اللقاء على الفارس الابيض وظهرنا بشكل متماسك وأثبتنا أننا فريق لديه شخصية رغم قلة وقت اعداد الفريق".

وتابع محمد ابو العلا :" لعبنا مباراة دفاعية مميزة ، ووضعنا سيناريوهات عديدة للمباراة ، وكنا على بعد ثوانى من الفوز أو الوصول لركلات الترجيح ، ولكن كان هناك احتساب لوقت بدل ضائع بشكل زائد عن الحد ، فلقد احتسب الحكم 6 دقائق رغم اننا لم نجرى تغييرات كثيرة خلال المباراة ، ولعب سبعة دقائق مش ستة والهدف جاء فى الدقيقة السادسة والنصف".

ويضيف محمد ابو العلا :" ولكن إجمالا مبروك للزمالك ، وفى رأيى شغلانة التدريب صعبة جدا لمست ذلك فى أول مباراة ليا بالامس فلقد كنت على أعصابى طوال المباراة".

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه غداً، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.