شكرا لقرائتكم الشيشينى يكشف سبب استقالته من الزمالك ويؤكد: كارتيرون لم يرحل بسبب "الفلوس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامى الشيشينى، المدرب العام السابق لنادى الزمالك، ومدرب فريق أسوان الحالى، عن الأسباب الحقيقية التى دفعته إلى الاستقالة من القلعة البيضاء عقب توقف النشاط الرياضى وقال الشيشينى فى تصريحات لـ "الخليج 365": كان هناك بعض المشاكل التى لا أحب الحديث عنها لأننى ابن نادى الزمالك ويهمنى الناس تاخد بطولة ومايكونش فى مشاكل، وتزامن هذا مع وفاة أحد أصدقائى بكورونا وتوقف النشاط وكل هذا ترك أثار سلبية نفسياً فاتخذت قرار الرحيل بدون مشاكل.

واصل: هناك أمور تسبب مشاكل، "أنا ما ينفعش لاعب ياخد أكثر منى كمدرب، هناك لائحة ملزمة، وهناك البعض يقول بأن اللعب يأخذ بلائحة والمدرب يكافئ بلائحة أخرى، ده مش فى الكرة، طالما هناك لائحة يجب تطبيقها على الجميع، المدرب هو من يصنع توليفة اللاعبين، ولو اللاعبين هما اللى بيكسبوا ويخسروا زي ما بتقول خلاص اشتغل باللاعيبة بس بتجيب مدرب ليه، خلى اللاعيبة يقعدوا مع بعض ويختاروا الـ 11 الأساسى والاحتياطى ويلعبو، هناك فكر لبعض الناس البعيدين عن الكرة جداً بيقولوا اللاعب اللى بيكسبنى، خلاص ما تجيبش مدرب، مش فى الكرة ان الجهاز ياخد أقل من اللاعيبة.

وعن رحيل باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق بشكل مفاجئ قال الشيشينى: "استغربت"، الناس تحدثت عنه بأنه رحل بسبب الفلوس، وهذا ليس كارتيرون الذى أعرفه، أكيد هناك أمور أخرى كانت سبباً فى رحيله غير المادة، ولا أتدخل فيها ولكنه ليس من نوعية المدربين الذين يبحثون عن المادة كهدف أول قد تكون هدف ثانى، كارتيرون كان حابب يكمل ويلعب بطولة أفريقيا ويصنع تاريخ لنفسه.