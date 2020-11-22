شكرا لقرائتكم سموحة يسابق الزمن للتعاقد مع بديل ناصر ماهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق مسئولو سموحه الزمن من أجل التعاقد مع صانع ألعاب سوبر قبل غلق باب القيد الصيفى استعدادا للموسم الجديد المقرر إنطلاقه فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر .

كان ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق عاد لناديه السابق الأهلى بعد انتهاء إعارته للموج الأزرق عقب تألقه بشكل لافت للنظر مع النادى السكندرى والمنتخب الأوليمبى وهو ما أدى فى النهاية لطلب الجنوب أفريقى موسميانى المدير الفنى للأهلى بضرورة عودته حتى يكون بديلا لمجدى أفشة فى منطقة الوسط .

من ناحية أخرى أكد أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر استطاع أن يستغل الأوراق المتاحة من اللاعبين الاستغلال الأمثل فى مبارياتى توجو بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون .

وقال سامى إن تغييرات البدرى فى المباراتين كانت إيجابية واستطاع توظيفها بالشكل الذى يخدم فكره داخل الملعب، وبأداء سهل من مهمته خصوصا خلال المواجهة الأخيرة والتى نجح فى بسط سيطرته على مقاليد الأمور داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف مدرب سموحة، أن الجهاز الفنى للمنتخب عليه ألا يلتفت للانتقادات تماماً، وأن يركز فى عمله فقط، خصوصا أن المشوار مازال طويلاً، وهناك تصفيات كأس العالم، ولكن على الجميع أن يقف خلف المنتخب جهاز فنى ولاعبين من أجل تحقيق حلم الجماهير فى الصعود لكأس العالم القادمة.

ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة