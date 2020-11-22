شكرا لقرائتكم فض معسكر التايكوندو بعد إصابة هداية ملاك وعبد الرحمن وائل بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم فض معسكر منتخب التايكوندو الذى يقام بالمركز الأولمبى بالمعادى ، و منح اللاعبين راحة لمدة 72 ساعة ، بعد خضوعهم لمسحة كورونا ، عقب إعلان إصابة الثنائى هداية ملاك ، و عبدالرحمن وائل لاعبى المنتخب بالكورونا .

كان الثنائى تعرضا للإصابة داخل المعسكر ، و حصلا على راحة من الجهاز الطبى ، و خلال الإجازة المرضية أصيبا بالكورونا ، وهما خارج تدريبات المنتخب ، وفى منازلهم ، بعيدا عن باقى اللاعبين ، فتم عمل مسحة كورونا بالمركز الاولمبى للاعبى و لاعبات التايكوندو ، للتأكد من سلامتهم مع منحهم راحة 72 ساعة ، على أن يعودا إلى المعسكر بالمركز مرة أخرى بعد غد الثلاثاء .

وتعرض اللاعب عبد الرحمن وائل فى ظل عمله كطبيبا ، بينما أصيبت هداية خلال الراحة التى حصلت عليها من المعسكر .

وأصدر اتحاد اللعبة بيانا رسميا جاء فيه ..

بعد التأكد من إصابة كل من اللاعب عبد الرحمن وائل و اللاعبة هدايا ملاك بفيروس كورونا

طالب الاستاذ عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو كل من لجنة الكورونا و اللجنه الفنيه بالإتحاد بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج و متابعة حالة الاعبين و أيضا إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة باقي اللاعبين و الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية للمنتخب قبل إستمرار المنتخب في تدريباته حفاظا علي سلامة الجميع

و يتمني مجلس ادارة الاتحاد لجميع اللاعبين و الممارسين السلامة و العافية