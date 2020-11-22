شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن عن هوية رئيس المسابقات فى قرعة الدوري الممتاز غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تكشف اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة عن هوية رئيس لجنة المسابقات الجديد غداً الاثنين على هامش قرعة الدوري الممتاز ، وذلك خلفا لحسام الزناتى رئيس اللجنة السابق الذى رحل للعمل كمدير رياضى بنادى الجونة فى الموسم المقبل.

و يجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، غداً الاثنين قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بأحد فنادق الجزيرة، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ويقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد

تلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بضرورة إجراء الانتخابات يوم 15 ديسمبر المقبل حتى في حالة رفض الجمعية العمومية للائحة التي سيتم التصويت عليها في الجمعية العمومية الطارئة يوم 29 نوفمبر الجارى، وهو ما تدور حاليا مناقشات بشأنه مع اللجنة الأولمبية المصرية خاصة وأن اتحاد الكرة كان من المفترض أن يدعو للإنتخابات قبل 31 أكتوبر الماضى وهو ما لم يحدث ما يجعل الانتخابات مهددة بالبطلان في حالة الطعن عليها وفقا لقانون الرياضة المصرى.