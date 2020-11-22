شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين الهلال والنصر في قمة الجولة العشرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يتطلع الهلال إلى توجيه ضربة جديدة إلى غريمه النصر، تبعد الأخير مبكراً عن سباق المنافسة على الدوري السعودي للمحترفين، عندما يستقبله «الاثنين» على ملعب الملك فهد الدولي لحساب الجولة الخامسة التي أطلق عليها اسم «جولة قمة العشرين».

ويسعى الهلال أيضاً إلى تحقيق أكثر من الفوز بالنقاط الثلاث، وذلك بضرب معنويات غريمه قبل تجدد اللقاء بينهما الأحد المقبل على نهائي كأس الملك 2019-2020.

ويحتل أزرق العاصمة صدارة الترتيب بواقع 10 نقاط من 12 نقطة ممكنة، في حين يحتل النصر المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط ولا خيار أمام العالمي غير العودة من الباب الكبير بتحقيق نقاط المباراة وإشعال المنافسة مبكراً، بالإضافة إلى تعكير الأجواء على الهلال عشية احتفال الأخير بمرور عام على فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وحسب الأرقام فإن آخر 10 مواجهات جمعت بين الفريقين سجلت 5 انتصارات لمصلحة الهلال مقابل 4 انتصارات للنصر وتعادل الفريقان بمباراة واحدة، وكان آخر لقاء قد انتهى لصالح الهلال في أغسطس الماضي بنتيجة عريضة 4-1.

وتذهب الأفضلية في مواجهات الفريقين خلال شهر نوفمبر لمصلحة الهلال ولعل أبرز تلك النتائج كان فوز الهلال 2-1 بنفس التاريخ في نصف نهائي كأس المؤسس عام 1999.

وعانى النصر منذ انطلاقة الموسم سلسلة إصابات بفيروس كورونا حرمته من مشاركة بعض لاعبيه، ولا تزال الظروف تلاحقه فمشاركة الثنائي ما يكون بيريرا والمهاجم خالد الغنام مهددة لعدم ظهور نتائج المسحة الأخيرة للتأكد من تعافيهم من الفيروس الذي لحق أيضاً بمدرب الهلال الروماني رازفان، ما سيجعل تواجده في الديربي محدوداً باستخدام الهاتف النقال مع مساعديه على دكة الاحتياط.

في المقابل تأكد غياب حارس الهلال عبد الله المعيوف عن اللقاء بداعي الإصابة تاركاً مكانه للحارسين عبدالله الجدعاني وحبيب الوطيان، حيث سيحدد الجهاز الفني أحدهما لبدء اللقاء، في وقت لم تتأكد مشاركة سالم الدوسري الذي أصيب عضلياً خلال ودية السعودية وجامايكا الأسبوع الماضي.

وتبرز قوة الفريقين في العناصر الأجنبية، إذ يقود الهلال الفرنسي غوميز بجانب البيروفي كاريلو والإيطالي جيوفينكو إلى جانب الأرجنتيني فيتو الذي سيبدأ المباراة أساسياً للمرة الأولى منذ التحاقه بالفريق السعودي، وفي النصر يتقدم المغربي عبد الرزاق حمدالله بجانب مواطنه نور الدين أمرابط كتيبة البرتغالي روي فيتوريا، كما عاد بعد التعافي من فيروس كورونا الأرجنتيني مارتينيز والبرازيلي بيتروس لكن السؤال هل سيكونان بكامل قواهم بعد الفيروس أم يحتاجان لبعض الوقت.

وللمرة الأولى هذا الموسم سيشهد الدوري تواجد الحكم الأجنبي بعد إسناد قيادة المباراة للأورجوياني اندريس كوني الذي سبق له قيادة 4 مباريات في النسخة الأخيرة من الدوري أبرزها مباراة الهلال والأهلي في سبتمبر الماضي، والتي كسبها الأخير بهدفين لهدف.

وبجانب ديربي العاصمة هناك 6 مواعيد أخرى يوم الاثنين، أبرزها قمة الأهلي والشباب على ملعب الجوهرة المشعة، ويستضيف الفيصلي اتحاد جدة، بينما يلتقي أبها بالرائد وضمك بالعين والقادسية والباطن، وتستكمل الجولة يوم الثلاثاء بمباراتين بين الوحدة والتعاون والفتح والاتفاق