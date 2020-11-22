شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا نية لتأجيل نهائي إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في موعده على استاد القاهرة الدولي، ولا نية لتأجيل المباراة مطلقاً، مشيراً إلى أن حضور الجماهير لم يحسم حتى الآن.

وقال وزير الرياضة، إنه لا توجد أي مخاطبات من الاتحاد الإفريقي يطلب فيها تأجيل المباراة النهائية، مؤكداً أنه حريص على متابعة استاد القاهرة الدولي بشكل يومي استعداداً لاستضافة المباراة النهائية بشكل مميز يليق بالكرة المصرية، موضحاً أنه مستمر في حملة نبذ التعصب الرياضي بين جماهير الأهلي والزمالك حتى بعد المباراة النهائية.

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